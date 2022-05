Giorgia Palmas, bikini alla Spa: sorriso radioso, fisico al top (Di venerdì 6 maggio 2022) Raggiante più che mai e in forma strepitosa, Giorgia Palmas incanta il web con una foto alla spa: immersa nella piscina è una meraviglia. La ricordiamo ai tempi di Striscia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 6 maggio 2022) Raggiante più che mai e in forma strepitosa,incanta il web con una fotospa: immersa nella piscina è una meraviglia. La ricordiamo ai tempi di Striscia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

Giorgia_Palmas : Sandwich di cookies Signore e Signori ???? Aggiungo solo una delle ricette migliori che abbiamo fatto, golosa, buon… - zazoomblog : Giorgia Palmas eleganza e sensualità: lo scatto in piscina incanta i fan - #Giorgia #Palmas #eleganza - Giorgia_Palmas : Le sorprese che piacciono a me ? ?? @ Palazzo Parigi Milan Hotel & Grand Spa - diohakane : 15 anni fa l'avrebbero trasmessa su Italia uno con commento della Gialappa's e Giorgia Palmas a bordocampo, purtroppo sono cambiati i tempi - Giorgia_Palmas : Una ricetta buona buona per far fare le fusa ai nostri amici micetti ?? @assaggiofficial ?? #adv -