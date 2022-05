Fiere | 39ma edizione di Macfrut chiude con +18% presenze

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Rimini, 6 mag. (Labitalia) - Chiusura col botto per2022. La tre giorni dedicata all'ortofrutta ospitata al Rimini Expo Center ha chiuso con 38.500, registrando una crescita delsull'di settembre 2021. Ma al di là dei numeri è stata la grande qualità dei visitatori quello che ha contrassegnato questa, frutto di un ritrovato interesse per la produzione ortofrutticola italiana da parte della distribuzione europea, così come di un incremento dei visitatori esteri. Nonostante siano passati solo 8 mesi dall'ultimae le tensioni internazionali ancora in corso, è stato riscontrato un unanime apprezzamento da parte degli espositori che confermanovetrina di riferimento per l'ortofrutta italiana nel ...