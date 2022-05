(Di venerdì 6 maggio 2022) Il terzino dell’, Fabiano, parla alla Gazzetta dello sport: "Merito di un grande allenatore come Andreazzoli: grazie...

Advertising

SickBoy1987 : RT @MilanNewsit: Empoli, Parisi: 'Inter? Magari vendichiamo la retrocessione di due anni fa' - MinerOnGrizzly : RT @MilanNewsit: Empoli, Parisi: 'Inter? Magari vendichiamo la retrocessione di due anni fa' - EmaGrieco12 : RT @MilanNewsit: Empoli, Parisi: 'Inter? Magari vendichiamo la retrocessione di due anni fa' - peppe1984a : RT @MilanNewsit: Empoli, Parisi: 'Inter? Magari vendichiamo la retrocessione di due anni fa' - theMilanZone_ : ??#Empoli, #Parisi: 'Inter? Magari vendichiamo la retrocessione di due anni fa' -

(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto,; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.Fabiano,terzino dell', nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport , ha commentato così la salvezza già matematicamente raggiunta dal suo: "Questa è una società molto ...Ecco tutte le novità che ha in mente Aurelio Andreazzoli per la partita che inizierà venerdì alle 18.45 a San Siro. Le prove di formazione di casa Empoli per la trasferta di domani contro l'Inter. Ecc ...Fabiano Parisi, intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia della gara contro l'Inter, ha sottolineato così gli ottimi risultati ottenuti dagli azzurri contro le ...