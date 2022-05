Covid oggi Piemonte, 2.513 contagi e 5 morti: bollettino 6 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.513 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 maggio 2022. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 22.593 di cui 20.189 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 11,1%. I ricoveri ordinari sono 705 (-30 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 18, in aumento di 1 unità rispetto a ieri. I decessi di persone con diagnosi di Covid sono 5. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.513 i nuovida coronavirus in, 62022. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 22.593 di cui 20.189 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 11,1%. I ricoveri ordinari sono 705 (-30 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 18, in aumento di 1 unità rispetto a ieri. I decessi di persone con diagnosi disono 5. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

cicap : Ad oggi non esiste nessuna prova che né il COVID-19 né tantomeno i vaccini abbiano significativamente incrementato… - fattoquotidiano : Sono 43.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati del bollettino di oggi - Adnkronos : #Covid Cina: secondo le autorità di Shanghai ora 'la situazione è sotto controllo'. - nonmidilungo : RT @EBurreddu: Per i medici: oggi, date le notizie ufficiali che abbiamo in merito agli eventi avversi dal vaccino anti sars covid, non si… - StefaniaFalone : Covid oggi Lazio, 3.807 casi e 8 decessi: a Roma 1.858 contagi - -