Clemente, Nick, Nicolas: chi sarà eliminato? I sondaggi

Clemente Russo, Nick Luciani o Nicolas Vaporidis? Chi sarà il tredicesimo concorrente eliminato (che raggiungerà Playa Sgamada) della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi? Parlano i sondaggi.

Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/VZsM5xbGqE — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2022

Questa volta a finire su Playa Sgamada rischiando a tutti gli effetti l'eliminazione potrebbe essere uno fra Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Là l'eliminato troverebbe gli altri abitanti della spiaggia, ovvero Licia Nunez ed Estefania Bernal. Come più volte dichiarato da Ilary Blasi la Sgamada è un'isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa.

