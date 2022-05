Caroline Kennedy | la figlia di JFK ambasciatore in Australia

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il Senato federale degli Stati Uniti conferma la nomina diad ambasciatrice indell’ex presidente John F., ha servito come ambasciatrice Usa in Giappone tra il 2013 e il 2017, durante la presidenza di Barack Obama. La conferma della nomina giunge in un contesto di rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi in risposta alla crescente influenza della Cina nell’Indo-Pacifico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

