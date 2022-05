Blanco in boxer per le strade di New York: spiegato cosa è successo (Di venerdì 6 maggio 2022) Per le strade di New York spunta Blanco in boxer Mentre a Torino sono in atto le prove per l’Eurovision, Mahmood (come vedremo nella prossima pagina) è salito sul palco da solo, in attesa del collega Blanco. Quest’ultimo è stato impegnato con il suo tour a Firenze e raggiungerà il suo collega solo oggi. Ma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 6 maggio 2022) Per ledi NewspuntainMentre a Torino sono in atto le prove per l’Eurovision, Mahmood (come vedremo nella prossima pagina) è salito sul palco da solo, in attesa del collega. Quest’ultimo è stato impegnato con il suo tour a Firenze e raggiungerà il suo collega solo oggi. Ma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Blanco in mutande per le strade di New York: spiegato cosa è successo (VIDEO) - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Blanco prima dell' #Eurovision corre in mutande per le strade di #NewYork ?? - fanpage : #Blanco prima dell' #Eurovision corre in mutande per le strade di #NewYork ?? - goldenasshole : blanco che sponsorizza calvin klein a times square indossando solo i boxer… va bene - camreline : @rosagrigya Qua ci voleva il bodyguard che gliela nascondeva come con Blanco che gli nascondeva i boxer ahahahah ma… -