Uomini e Donne, Maria De Filippi convinta: 'A Veronica interessa Matteo' (Di giovedì 5 maggio 2022) Spazio anche al trono classico nella puntata di Uomini e Donne del 5 maggio. Veronica Rimondi ha avuto qualche battibecco con il suo corteggiatore Andrea Della Cioppa a causa del presunto interesse che la tronista proverebbe per l'altro corteggiatore Matteo. A dare man forte ad Andrea non è stato solo Gianni Sperti, bensì anche Maria De Filippi! A sentire la conduttrice di U&D, non ci sarebbe alcun dubbio sul fatto che Veronica sia totalmente focalizzata su questo Matteo. Intanto si avvicina la fine del dating show e con essa anche la fatidica scelta! A Uomini e Donne Andrea si lamenta di Veronica Tutto è cominciato quando Andrea ha preso la parola, esternando di non aver apprezzato il fatto che ...

