“Tutto falso” | PSG | la smentita sorprende Donnarumma e compagni

Leggi su serieanews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Giorni caldi per il futuro del PSG: tra rumors e possibili ribaltoni di mercato, arriva lacheanche. La stagione non è stata certamente positiva. Certo, la vittoria della Ligue 1 non era scontata, anche se la faraonica campagna acquisti dell’estate non poteva far pensare altrimenti. Anzi, era in Europa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.