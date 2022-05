TIM, Labriola: «DAZN? Stiamo negoziando, sono ottimista» (Di giovedì 5 maggio 2022) Con DAZN “Stiamo negoziando; sono abbastanza positivo ma non entro nel dettaglio”. Così l’Ad di Tim Pietro Labriola sul filo della scaramanzia (“never say never”) commenta la rinegoziazione dell’intesa con DAZN sui diritti di trasmissione delle partite di serie A. Tim aveva concordato il versamento di 340 milioni di euro nelle casse di DAZN, ma L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 maggio 2022) Conabbastanza positivo ma non entro nel dettaglio”. Così l’Ad di Tim Pietrosul filo della scaramanzia (“never say never”) commenta la rinegoziazione dell’intesa consui diritti di trasmissione delle partite di serie A. Tim aveva concordato il versamento di 340 milioni di euro nelle casse di, ma L'articolo

