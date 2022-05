Salernitana – La bella addormentata si è svegliata e vuole restare in A (Di giovedì 5 maggio 2022) La Salernitana è uscita dalla zona retrocessione e ora la conquista per la permanenza in Serie A è nelle sue mani. La bella addormentata si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 5 maggio 2022) Laè uscita dalla zona retrocessione e ora la conquista per la permanenza in Serie A è nelle sue mani. Lasi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Francesco_Abate : La bella addormentata #Salernitana si è svegliata e vuole restare in #SerieA @ForzAzzurri1926 - marcospanu5 : @Sandrino_14 la Salernitana non ditemi che è una bella squadra da temere andiamo e vinciamo senza tante chiacchere - Dario81415894 : RT @DucaAndrea85: Salernitana Venezia molto più bella di Real City di ieri. Andava detto. - CMondavio : RT @DAZN_IT: Ma quanto è bella la lotta salvezza? ?????? ?? 8/5: Salernitana-Cagliari ? Come finisce? #SerieATIM - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: Ma quanto è bella la lotta salvezza? ?????? ?? 8/5: Salernitana-Cagliari ? Come finisce? #SerieATIM -