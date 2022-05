Rai, l’Ad Fuortes si schiera contro i Talk Show (Di giovedì 5 maggio 2022) l’Ad della Rai, Carlo Fuortes, è intervenuto in commissione Vigilanza nel dibattito sugli ospiti nei Talk Show. «Stiamo ragionando in azienda su eventuali policy». Uno stop ai gettoni di presenza per gli ospiti dei Talk Show, un cambio di passo ipotizzato dall’amministratore delegato della Rai dopo le polemiche delle scorse settimane sul caso Orsini. Ha parlato infine anche del canone Rai. Rai, Talk Show: le parole di Fuortes Durante il suo intervento in commissione di Vigilanza Rai, l’Ad Fuortes ha detto: “Io personalmente penso che l’ospite che partecipa non debba ricevere un emolumento, ma ciò andrà discusso con il direttore e con il Consiglio“. Nel suo intervento in Vigilanza, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022)della Rai, Carlo, è intervenuto in commissione Vigilanza nel dibattito sugli ospiti nei. «Stiamo ragionando in azienda su eventuali policy». Uno stop ai gettoni di presenza per gli ospiti dei, un cambio di passo ipotizzato dall’amministratore delegato della Rai dopo le polemiche delle scorse settimane sul caso Orsini. Ha parlato infine anche del canone Rai. Rai,: le parole diDurante il suo intervento in commissione di Vigilanza Rai,ha detto: “Io personalmente penso che l’ospite che partecipa non debba ricevere un emolumento, ma ciò andrà discusso con il direttore e con il Consiglio“. Nel suo intervento in Vigilanza, ...

