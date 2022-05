Quando esce in streaming Obi-Wan Kenobi (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attesa sta per finire. La serie TV Obi-Wan Kenobi, interpretata dall’attore Ewan McGregor, debutterà questo mese su Disney Plus, il servizio streaming del colosso americano Disney. La storia della serie è ambientata dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, in cui l’iconico Maestro Jedi ha visto il passaggio del suo miglior amico Anakin Skywalker al lato oscuro. Dieci anni dopo, l’ex apprendista Jedi è ancora Darth Vader, il malvagio Signore dei Sith. A dirigere la prima stagione è Deborah Chow, mentre gli executive producer sono Joby Harold, Ewan McGregor, Michelle Rejwan, Kathleen Kennedy e la stessa regista Chow. Di seguito le informazioni su Quando esce Obi-Wan Kenobi in streaming su Disney Plus. Quando esce Obi-Wan ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attesa sta per finire. La serie TV Obi-Wan, interpretata dall’attore Ewan McGregor, debutterà questo mese su Disney Plus, il serviziodel colosso americano Disney. La storia della serie è ambientata dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, in cui l’iconico Maestro Jedi ha visto il passaggio del suo miglior amico Anakin Skywalker al lato oscuro. Dieci anni dopo, l’ex apprendista Jedi è ancora Darth Vader, il malvagio Signore dei Sith. A dirigere la prima stagione è Deborah Chow, mentre gli executive producer sono Joby Harold, Ewan McGregor, Michelle Rejwan, Kathleen Kennedy e la stessa regista Chow. Di seguito le informazioni suObi-Waninsu Disney Plus.Obi-Wan ...

