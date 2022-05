Putin si scusa con Bennet per le frasi di Lavrov su Israele (Di giovedì 5 maggio 2022) A dare notizia delle scuse del presidente russo è stato l'ufficio di Bennett secondo cui il premier ha ringraziato Putin per aver chiarito il suo pensiero verso il popolo ebraico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 maggio 2022) A dare notizia delle scuse del presidente russo è stato l'ufficio dit secondo cui il premier ha ringraziatoper aver chiarito il suo pensiero verso il popolo ebraico L'articolo proviene da Firenze Post.

