Nicola chiede ai tifosi di non smettere di cantare: "Col Cagliari gara tosta"

Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Le parole di Davide Nicola al termine della gara di Serie A che ha visto la Salernitana ospitare il Venezia. L'allenatore piemontese ha commentato la prestazione dei granata, scesi in campo all' "Arechi" per affrontare la formazione di Andrea Soncin. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico del cavaluccio marino. 

Bonazzoli – Lo avevo allenato l'anno scorso, lo conoscevo bene, ha qualità tecniche importanze. Quest'anno è maturato perché sta avendo continuità di rendimento. Sta tirando la baracca da inizio stagione, bisogna gestirlo. Sono contento soprattutto per Belec e Perotti. Belec è entrato in un momento non semplice, Perotti sembrava un ragazzino e voleva pressare tutti. 

Gruppo – Domenica c'è un match caldo, un'altra partita davvero tosta. Questa è stata al limite dell'umano, ...

