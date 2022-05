Napoli | report allenamento | c'è De Laurentiis | problemi per due titolari

(Di giovedì 5 maggio 2022) Questa mattina ilsi è allenato al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato in trasferta contro...

Advertising

settimanale Nell'ultima settimana, quella che va dal 27 aprile - 3 maggio, si sta ... Salerno 942 ( - 7,3%); Benevento 925 ( - 12,7%); Caserta 866 ( - 11,5% );663 ( - 18,8%). La ...I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia mentre calano contagi e morti (Gimbe). Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e, i numeri della ...Secondo il Rapporto “MobilitAria 2022”, realizzato da Kyoto Club e dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche MobilitAria: cresce la ciclabilità, trasporto pubb ...La loro presenza col Torino non pare in dubbio. Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo, Anguissa ha svolto lavoro di prevenzione ...