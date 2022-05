Maria pazza di Nunzio: lo fa tornare anche come “giudice” ad Amici 21 (Di giovedì 5 maggio 2022) Non solo il sindaco ad accoglierlo con la banda musicale nel suo paese. Per Nunzio da mesi ormai, è iniziato un periodo d’oro che continua anche dopo l’uscita dalla scuola di Amici 21. Nella puntata di oggi, 5 magio 2022, il pubblico è tornato a sorridere seguendo le gesta del ballerino siciliano. Maria de Filippi che è follemente pazza della simpatia del pupillo di Todaro, in qualche modo lo ha “adottato” artisticamente parlando, tanto da rivolerlo nella scuola anche dopo la sua uscita. Oggi infatti Nunzio è stato chiamato a giudicare le prove dei suoi compagni alle prese con l’esibizione sulle note di Da-da-un-Pa. Il ballerino di latino si è divertito a giudicare insieme a Maria de Filippi, i suoi compagni, chiamati di nuovo a una prova speciale! Il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 maggio 2022) Non solo il sindaco ad accoglierlo con la banda musicale nel suo paese. Perda mesi ormai, è iniziato un periodo d’oro che continuadopo l’uscita dalla scuola di21. Nella puntata di oggi, 5 magio 2022, il pubblico è tornato a sorridere seguendo le gesta del ballerino siciliano.de Filippi che è follementedella simpatia del pupillo di Todaro, in qualche modo lo ha “adottato” artisticamente parlando, tanto da rivolerlo nella scuoladopo la sua uscita. Oggi infattiè stato chiamato a giudicare le prove dei suoi compagni alle prese con l’esibizione sulle note di Da-da-un-Pa. Il ballerino di latino si è divertito a giudicare insieme ade Filippi, i suoi compagni, chiamati di nuovo a una prova speciale! Il ...

