La solidarietà fa gol | i carabinieri di Vibo in campo nel ricordo del piccolo Lorenzo Bretti

Un torneo di calcio a 5 tra i carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia. Un trofeo in palio dedicato a Lorenzo Bretti, il bimbo di 10 anni prematuramente scomparso a causa di un tumore cerebrale

Il 6 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Pizzo, l'atto finale della bellissima iniziativa di sport e solidarietà, con una cerimonia che suggella il forte legame tra i Carabinieri e il territorio.