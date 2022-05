La classifica degli allievi di Amici 21: svelato chi è il preferito dal pubblico del talent di Maria De Filippi (Di giovedì 5 maggio 2022) Amici 21 entra nel vivo e tutto è pronto per il gran finale: sabato 7 maggio 2022 andrà in scena la semifinale del talent di Maria De Filippi e in attesa di quel momento gli allievi hanno scoperto chi ha vinto la sfida di lunedì, decisa dal televoto. La classifica e chi è il concorrente più amato dal pubblico. Amici 21, chi è il preferito del pubblico: la classifica del televoto Prima dell’attesa semifinale, è stata una settimana d’attesa per i rimasti nella scuola di Amici: lunedì 2 maggio gli allievi hanno preso parte ad una gara giudicata non dai docenti ma dal pubblico, tramite il televoto. Si sono esibiti Alberto La Malfa – Albe, che si è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022)21 entra nel vivo e tutto è pronto per il gran finale: sabato 7 maggio 2022 andrà in scena la semifinale deldiDee in attesa di quel momento glihanno scoperto chi ha vinto la sfida di lunedì, decisa dal televoto. Lae chi è il concorrente più amato dal21, chi è ildel: ladel televoto Prima dell’attesa semifinale, è stata una settimana d’attesa per i rimasti nella scuola di: lunedì 2 maggio glihanno preso parte ad una gara giudicata non dai docenti ma dal, tramite il televoto. Si sono esibiti Alberto La Malfa – Albe, che si è ...

