Fattura elettronica, le novità sui soggetti obbligati bocciate da lettrici e lettori (Di giovedì 5 maggio 2022) Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inoltre, specifica: La novità, però, non è stata accolta con favore dagli addetti ai lavori e dai contribuenti . Oltre il 90 per cento delle lettrici e dei ... Leggi su informazionefiscale (Di giovedì 5 maggio 2022) Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inoltre, specifica: La, però, non è stata accolta con favore dagli addetti ai lavori e dai contribuenti . Oltre il 90 per cento dellee dei ...

Advertising

InfoFiscale : Fattura elettronica, le novità sui soggetti obbligati bocciate da lettrici e lettori - PADigitalespa : In GU n. 100 del 30/05/22 l'art. 18 DL 36/22 che introduce dal 01/07/22 l'obbligo di fattura elettronica per il reg… - wallstreetita : RT @AlagnaConsult: Fattura elettronica: dal primo luglio obbligatoria per i forfettari, chi è esente - Daniele_Manca : RT @L_Economia: Vediamo allora quali sono i dubbi più frequenti per chi, in regime forfettario, da questa estate dovrà approcciarsi alla fa… - L_Economia : Vediamo allora quali sono i dubbi più frequenti per chi, in regime forfettario, da questa estate dovrà approcciarsi… -