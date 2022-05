Ecco perché dovreste fare l’amore in stanze diverse dalla camera da letto (Di giovedì 5 maggio 2022) Uno studio americano suggerisce il motivo sbalorditivo per il quale bisognerebbe abbandonare la camera da letto per fare l’amore. fare l’amore nello stesso luogo e senza variazioni di posizioni nel tempo rende il rapporto routinario. La routine sappiamo essere il nemico principale della libido. In effetti questa toglie magia all’eros. Se volete che il vostro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Uno studio americano suggerisce il motivo sbalorditivo per il quale bisognerebbe abbandonare ladapernello stesso luogo e senza variazioni di posizioni nel tempo rende il rapporto routinario. La routine sappiamo essere il nemico principale della libido. In effetti questa toglie magia all’eros. Se volete che il vostro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

beppe_grillo : Il pompaggio idroelettrico è una risorsa strategica per il sistema elettrico nazionale, soprattutto con la crescent… - SimoPillon : La figura paterna è sotto attacco. Ecco perchè oggi depositerò il testo unificato della riforma dell'… - Gazzetta_it : Juve (anche) in B? Sì, se l'Under 23 continua a vincere. Ecco obiettivi e protagonisti - detective_hell : ecco perché sei tu quella che abbina bene le cose nella coppia - ReinaMaliciosa : Ah ecco perché non le hanno svantaggiate perché non li hanno eliminati la scorsa volta #pechinoexpress -