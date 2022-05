Detto Fatto cancellato dalla Rai? Il destino del programma è segnato (Di giovedì 5 maggio 2022) Detto Fatto si avvia verso la definitiva cancellazione dai palinsesti della Rai. Pare che i dirigenti di viale Mazzini abbiano già deciso con chi rimpiazzare il programma. Secondo alcuni rumors che girano da diverse settimane, pare che Bianca Guaccero è ormai pronta a dire definitivamente addio alla nota trasmissione che l’ha vista al timone per ben quattro stagioni. Il futuro della conduttrice non è ancora chiaro, mentre il palinsesto di Rai Due potrebbe vedere l’arrivo di un nuovo programma che prenderà il posto del factual show. La fine della stagione televisiva è alle porte ed i dirigenti dell’azienda sono al lavoro per organizzare la prossima annata. L’obiettivo è quello di ottenere i migliori ascolti possibili, tirando indietro anche programmi che hanno ... Leggi su chenews (Di giovedì 5 maggio 2022)si avvia verso la definitiva cancellazione dai palinsesti della. Pare che i dirigenti di viale Mazzini abbiano già deciso con chi rimpiazzare il. Secondo alcuni rumors che girano da diverse settimane, pare che Bianca Guaccero è ormai pronta a dire definitivamente addio alla nota trasmissione che l’ha vista al timone per ben quattro stagioni. Il futuro della conduttrice non è ancora chiaro, mentre il palinsesto diDue potrebbe vedere l’arrivo di un nuovoche prenderà il posto del factual show. La fine della stagione televisiva è alle porte ed i dirigenti dell’azienda sono al lavoro per organizzare la prossima annata. L’obiettivo è quello di ottenere i migliori ascolti possibili, tirando indietro anche programmi che hanno ...

