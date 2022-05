Concorsi ANPAL | 43 assunzioni | bandi in arrivo nel 2022

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 5 maggio 2022) Secondo il testo del Decreto PNRR 2, sarebbero in43 nuovea tempo indeterminato con i prossimi(Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro). Con l’entrata in vigore del Decreto in questione, infatti, sono previste alcune procedure di selezione pubblica per incrementare l’organico di alcuni enti, come, per esempio, nel caso del Ministero della Giustizia, per cui verràto un concorso da 1092 posti allo scopo di rafforzare la dotazione organica dell’Ufficio esecuzione penale esterna. Il decreto ha quindi autorizzato l’Agenzia ad incrementare il proprio organico di 43 figure professionali per il rafforzamento della struttura organizzativa, da reclutare tramite l’apertura di nuovio lo scorrimento di graduatorie in vigore di precedenti ...