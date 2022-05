Cambio al Mattino, c’è una donna in corsa per il dopo-Monga (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – dopo 12 anni di direzione, Federico Monga lascia la direzione del Mattino. A darne notizia è iustitia.it, il sito specializzato nel raccontare il mondo dell’informazione napoletano. Monga dovrebbe fare ritorno alla Stampa di Torino, ora diretta da Massimo Giannini. Ma chi è in corsa per la direzione del Mattino? Gaetano Caltagirone, l’editore dello storico quotidiano napoletano, sempre secondo Iustitia, sceglierà tra quattro nomi, tutti provenienti dal Messaggero, la testata principe del suo gruppo editoriale: Guido Boffo, Alvaro Moretti, Davide Desario e Barbara Jerkov. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –12 anni di direzione, Federicolascia la direzione del. A darne notizia è iustitia.it, il sito specializzato nel raccontare il mondo dell’informazione napoletano.dovrebbe fare ritorno alla Stampa di Torino, ora diretta da Massimo Giannini. Ma chi è inper la direzione del? Gaetano Caltagirone, l’editore dello storico quotidiano napoletano, sempre secondo Iustitia, sceglierà tra quattro nomi, tutti provenienti dal Messaggero, la testata principe del suo gruppo editoriale: Guido Boffo, Alvaro Moretti, Davide Desario e Barbara Jerkov. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

