Calciomercato Lazio, Romagnoli più lontano: spunta un'alternativa (Di giovedì 5 maggio 2022) Calciomercato Lazio, l'offerta di Lotito non convince Romagnoli che è pronto a rinnovare con il Milan: Ferrari ipotesi molto concreta Il prossimo mercato della Lazio passerà inevitabilmente anche dall'arrivo di un nuovo difensore centrale (Sarri ne vorrebbe addirittura due più una riserva). Come riferito dal Corriere dello Sport, si sta raffreddando in maniera quasi definitiva la trattativa per l'arrivo a parametro zero di Romagnoli. L'offerta della Lazio è più bassa di quella del Milan e quindi il classe '95 sta pensando di rinnovare il proprio accordo con i rossoneri. L'alternativa più concreta è quella legata a Ferrari del Sassuolo: il centrale ha il contratto in scadenza nel 2024 e Lotito e Tare potrebbero ripetere l'operazione Acerbi investendo una cifra vicina ai 10 milioni ...

