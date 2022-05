Attacco a Israele, morti e feriti in una strage a Elad: due presunti assalitori, uno è armato di ascia (Di giovedì 5 maggio 2022) Sospetto Attacco terroristico a Elad, in Israele. Al momento le autorità hanno comunicato la presenza di 3 morti e di diverse persone ferite, alcune in modo molto serio. La polizia è a caccia degli aggressori e non si esclude la pista terroristica alla base dell’improvvisa aggressione. Attacco a Israele, il primo bilancio di vittime e feriti: è caccia aperta a due uomini Sono tre le persone uccise nel sospetto Attacco terroristico nel centro di Elad, città a prevalenza ortodossa collocata nei pressi di Petah Tikva, nel cuore di Israele. Una persona sarebbe rimasta severamente ferita, due persone presenterebbero ferite da lievi e gravi e un’altra sarebbe stata ferita solo leggermente. La polizia ha comunicato di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Sospettoterroristico a, in. Al momento le autorità hanno comunicato la presenza di 3e di diverse persone ferite, alcune in modo molto serio. La polizia è a caccia degli aggressori e non si esclude la pista terroristica alla base dell’improvvisa aggressione., il primo bilancio di vittime e: è caccia aperta a due uomini Sono tre le persone uccise nel sospettoterroristico nel centro di, città a prevalenza ortodossa collocata nei pressi di Petah Tikva, nel cuore di. Una persona sarebbe rimasta severamente ferita, due persone presenterebbero ferite da lievi e gravi e un’altra sarebbe stata ferita solo leggermente. La polizia ha comunicato di ...

