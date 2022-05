Almanacco del 05-05-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 5 maggio 2022)del giorno siamo giovedì 5 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gottardo vescovo il nome che deriva da un antico nome Germanico riso in tedesco gotthard composto dalla radice nuda e AB forte coraggioso il suo significato è forte guerriero di Dio il proverbio ciliegie Maggio delle Rose Gioia delle spose e vabbè sono nati oggi carmax Tyrone Power Serse Cosmi e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi Roger andiamo subito a vedere chi è che oggi compie gli anni Allora Walter e Virma buon compleanno a loro salutiamo anche Gianni salutiamo Angela Laura Fabiola e Marina tutta femminile il nostro pubblico Questa mattina è con loroandiamo a fare il nostro viaggio nel tempo anche prima voi è 5 maggio ma del 1821 Napoleone Bonaparte sull’onda dell’emozione per la notizia Alessandro Manzoni scriverà la celebre ode Il 5 maggio che ...

