Zielinski | Lobotka e Rrahmani in campo contro la Juve | arriva la sentenza sul Napoli e De Laurentiis!

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha prosciolto il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ed il responsabile sanitario del club, Raffaele Canonico. Entrambi erano stati deferiti per inosservanza del protocollo sanitario che vieta ai calciatori sottoposti a quarantena per positività al Covid-19 di giocare. Infatti, nella gara contro la Juventus dello scorso 6 gennaio, Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani e Piotr Zielinski hanno erano in campo violando le disposizioni sulla quarantena. Serie A Napoli De Laurentiis Questa la decisione del TFN: "De Laurentiis e Canonico sono stati deferiti per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di ...

