Venezia | Soncin | “In tre giorni ci giochiamo l’intera stagione”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Siamo tutti consapevoli dell’importanza di questa partita, si affronta con lo spirito che sta contraddistinguendo i ragazzi in questi. C’è un clima giusto, mi ha colpito soprattutto la risposta di quelli che non hanno giocato. È dimostrazione che il gruppo ora è consapevole che in trecitutta la, quindi arriviamo con grande fiducia”. È ottimista Andrea, allenatore del, in vista della gara di domani contro la Salernitana. Il recupero della 20/a giornata di campionato porta l’allenatore lagunare, subentrato a Paolo Zanetti, a osservare il bicchiere mezzo pieno: “Vedendo la motivazione dei ragazzi, con il coraggio e la fiducia che abbiamo messo a Torino, possiamo superare le ...