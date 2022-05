Tragedia di Superga | guarda la commemorazione

Advertising

juventusfc : 73 anni fa, il 4 maggio 1949, nella tragedia di Superga se ne andava il #GrandeTorino. Juventus si unisce al ricord… - ilPostSport : La storia dell'allenatore ungherese che sfuggì alle deportazioni, cambiò per sempre il calcio in Italia e morì con… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #4maggio 1949, la tragedia di Superga. Si schianta la suqdra 'il Grande Torino'.… - AmaranthShy : RT @Mysterytrains: La Mole commemora l'anniversario della tragedia di Superga - ClaudioNonna : RT @Mysterytrains: La Mole commemora l'anniversario della tragedia di Superga -

Brividi aquando il capitano del Torino di oggi Andrea Belotti ha letto a voce alta i nomi dei caduti nellaavvenuta il 4 maggio di 73 anni fa. Nel terribile schianto morirono 31 persone tra ...Le parole del tecnico del Torino, Ivan Juric, dopo la commemorazione per il 73esimo anniversario delladiOggi la squadra granata si è allenata a porte aperte, nel pomeriggio la messa sul colle per ricordare le vittime Il 4 maggio è sempre una data particolare per Torino, intesa sia come squadra che come ...Quest'oggi, 4 maggio 2022, è il 73° anniversario della tragedia di Superga. Dopo i due anni scorsi caratterizzati dalla pandemia e dopo che nel 2019 la messa fu tenuta al Duomo a causa di lavoro di ...