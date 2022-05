Strasburgo | la ricetta di Draghi | Solo rafforzandosi la Ue potrà superare le sue attuali difficoltà

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Se si provasse a chiamare ogni cosa con il proprio nome, probabilmente si vivrebbe meglio. Per quanto paradossale possa sembrare tale affermazione, una buona parte della valenza di un concetto è resa appunto dalla terminologia usata per illustrarlo. Nel caso in specie sotto la lente d’ingrandimento c’è il ricorso sempre più frequente all’ uso del termine resilienza, sovente tirato in ballo in maniera non pertinente. Chi, seppure per grandi linee, si approssima alla lettura delle pagine economiche dei giornali, resta interdetto. Da una parte ascolta e legge notizie di carattere generale che potrebbero far precipitare nello sconforto anche un giullare – sì, ne esistono ancora e sono tanti – dall’altra leggono, su quelle pagine, di risultati aziendali in decisa controtendenza, cioè più che positivi. Sarebbe e farebbe bene se la situazione fosse definita per come appare, cioè fare un ...