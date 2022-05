Napoli, Policano: “Per lo scudetto c’è rammarico. Fabian potrebbe aver perso stimoli. Sul caso Spalletti-Mertens…” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Napoli Policano – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Policano, ex calciatore di Napoli e Roma. Su cosa è mancato al Napoli in ottica scudetto “In fin dei conti ci ha provato fino alla fine, anche nei momenti più difficili, probabilmente è mancata attenzione e determinazione in alcune partite, però credo che come primo anno non sia un risultato troppo negativo. Chiaramente c’è del rammarico. Spalletti-Mertens? Non è questione di chi ha sbagliato e chi no, lui ha solo detto che secondo lui Inter e Milan non erano cosi tanto più forti del Napoli, e quindi lo scudetto era alla portata. Mertens ha sempre dato tutto per questi colori, e sono ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto, ex calciatore die Roma. Su cosa è mancato alin ottica“In fin dei conti ci ha provato fino alla fine, anche nei momenti più difficili, probabilmente è mancata attenzione e determinazione in alcune partite, però credo che come primo anno non sia un risultato troppo negativo. Chiaramente c’è del-Mertens? Non è questione di chi ha sbagliato e chi no, lui ha solo detto che secondo lui Inter e Milan non erano cosi tanto più forti del, e quindi loera alla portata. Mertens ha sempre dato tutto per questi colori, e sono ...

Advertising

zazoomblog : Napoli Policano: “Per lo scudetto c’è rammarico. Fabian potrebbe aver perso stimoli. Sul caso Spalletti-Mertens…” -… - serie_a24 : #Napoli, Policano: “Per lo scudetto c’è rammarico. Fabian potrebbe aver perso stimoli. Sul caso Spalletti-Mertens…” - longobarda1994 : Per favore no! La 10 si può anche lasciare libera… non facciamo come il Napoli che la diede a Policano… @juventusfc -