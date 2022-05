Modena, tenta di scavalcare ma rimane soffocato dallo zaino: “C’è un morto sulla recinzione della scuola” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “C’è un uomo morto sulla recinzione delle scuole Wiligelmo all’angolo tra via Cattaneo e via Placido Rizzotto”: sono le parole di un passante che a Modena, questa mattina intorno alle 6.40, ha chiamato le forze dell’ordine. È quanto riporta il Corriere di Bologna. Sul posto si sono recati i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Li hanno raggiunti gli agenti della volante e quelli della squadra mobile, che hanno effettuato gli accertamenti mentre, poco prima delle 8.00, cominciavano ad arrivare i primi studenti. La vittima è un 58enne di origini tunisine, senza fissa dimora, che sarebbe rimasto soffocato dalla tracolla dello zaino mentre cercava di scavalcare la recinzione esterna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “C’è un uomodelle scuole Wiligelmo all’angolo tra via Cattaneo e via Placido Rizzotto”: sono le parole di un passante che a, questa mattina intorno alle 6.40, ha chiamato le forze dell’ordine. È quanto riporta il Corriere di Bologna. Sul posto si sono recati i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Li hanno raggiunti gli agentivolante e quellisquadra mobile, che hanno effettuato gli accertamenti mentre, poco prima delle 8.00, cominciavano ad arrivare i primi studenti. La vittima è un 58enne di origini tunisine, senza fissa dimora, che sarebbe rimastodalla tracolla dellomentre cercava dilaesterna ...

