LIVE Musetti-Korda 2-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’azzurro comincia con un break nel primo set (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Bravissimo l’italiano che conferma ancora il break. 40-30 Errore in uscita dalla seconda per Musetti. 40-15 Profondo il diritto in uscita dal servizio del talento azzurro. 30-15 Servizio e diritto del carrarese. 15-15 Termina vincente la risposta dell’americano. 15-0 Lungo il rovescio diagonale di Korda. 2-1 L’americano recupera nel game e resta attaccato al primo set. 40-30 Ace di Korda. 30-30 Prima esterna di Korda. 15-30 Diritto vincente di Korda in uscita dal servizio. 0-30 Altro doppio errore al servizio per l’americano. 0-15 Doppio fallo di Korda. 2-0 break CONFERMATO DA Musetti! Bravissimo l’azzurro a cancellare la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Bravissimo l’italiano che conferma ancora il. 40-30 Errore in uscita dalla seconda per. 40-15 Profondo il diritto in uscita dal servizio del talento azzurro. 30-15 Servizio e diritto del carrarese. 15-15 Termina vincente la risposta dell’americano. 15-0 Lungo il rovescio diagonale di. 2-1 L’americano recupera nel game e resta attaccato alset. 40-30 Ace di. 30-30 Prima esterna di. 15-30 Diritto vincente diin uscita dal servizio. 0-30 Altro doppio errore al servizio per l’americano. 0-15 Doppio fallo di. 2-0CONFERMATO DA! Bravissimoa cancellare la ...

