“Lei e Gigi…”. Anna Tatangelo, la spifferata a pochi giorni dall’addio con Livio Cori (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anna Tatangelo è tornata prepotentemente al centro del gossip. Dopo un anno è finita la sua storia con Livio Cori. Una scelta a quanto pare sofferta destinata a lasciare strascichi pesanti. Stando a quanto emerso in queste ore, pare che Livio Cori abbia tradito Anna Tatangelo. Non è dato sapere con quale donna, ma ‘Chi’ ne è certo. Una volta che lei ha scoperto questo tradimento, avrebbe deciso di porre fine immediatamente alla storia d’amore. Non è ancora possibile accertare con certezza che sia davvero questa la ragione ufficiale, quindi non resta che attendere eventuali affermazioni di uno dei diretti interessati. In attesa di ciò della fine della storia tra Anna Tatangelo e Livio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)è tornata prepotentemente al centro del gossip. Dopo un anno è finita la sua storia con. Una scelta a quanto pare sofferta destinata a lasciare strascichi pesanti. Stando a quanto emerso in queste ore, pare cheabbia tradito. Non è dato sapere con quale donna, ma ‘Chi’ ne è certo. Una volta che lei ha scoperto questo tradimento, avrebbe deciso di porre fine immediatamente alla storia d’amore. Non è ancora possibile accertare con certezza che sia davvero questa la ragione ufficiale, quindi non resta che attendere eventuali affermazioni di uno dei diretti interessati. In attesa di ciò della fine della storia tra...

Advertising

Elisa_Napoli93 : RT @Justchillfra: Comunque avete notato il modo in cui carola ieri ha detto 'Gigi'… lei è proprio la dolcezza in persona. Ha pronunciato qu… - mcoppo4 : @masolassitude probabilmente puntano molto su di lei. la sugar è la stessa di sangio, e sappiamo che lui a livello… - Justchillfra : Comunque avete notato il modo in cui carola ieri ha detto 'Gigi'… lei è proprio la dolcezza in persona. Ha pronunci… - scarolaluvs : RT @Justchillfra: Comunque avete notato il modo in carola ieri ha detto 'Gigi'… lei è proprio la dolcezza in persona. Ha pronunciato quella… - Justchillfra : Comunque avete notato il modo in carola ieri ha detto 'Gigi'… lei è proprio la dolcezza in persona. Ha pronunciato… -

Un allenatore dimenticato (Nel ricordo di Superga) Ma lui doveva cercare di tranquillizzare la sua sposa, perché erano gli ultimi giorni e lei nove ... ma aveva di nuovo gli occhi lucidi: era morto Gigi Meroni. La tristezza si era di nuovo impossessata ... MARCO MARZOCCA, CHI È/ 'Gigi Proietti persona meravigliosa. Ero farmacista, ma...' Su di lei, nel corso di una trasmissione, ha raccontato: "Tra me e lei ci sono più di 20 anni di ...meravigliosa avventura non solo professionale ma soprattutto umana con il grande Gigi Proietti. Alla ... Ma lui doveva cercare di tranquillizzare la sua sposa, perché erano gli ultimi giorni enove ... ma aveva di nuovo gli occhi lucidi: era mortoMeroni. La tristezza si era di nuovo impossessata ...Su di, nel corso di una trasmissione, ha raccontato: "Tra me eci sono più di 20 anni di ...meravigliosa avventura non solo professionale ma soprattutto umana con il grandeProietti. Alla ...