League of Legends, Shernfire ad un passo da Team Oplon: ecco chi sostituirà (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il jungler australiano Shern “Shernfire” Tai sta per fare rientro nella scena competitiva di League of Legends dopo una pausa di sei mesi dal gioco. Stando a quanto riferito da alcune fonti al noto sito Dot Esports, il quattro volte campione della regione oceanica sarebbe il tassello principale della ricostruzione operata dall’organizzazione francese Team Oplon in vista della LFL 2022 Summer. Il giocatore 23enne, di origine malese, è un free agent della League da quando ha lasciato Cloud9 alla fine del 2021. Andrà a prendere il posto di Bruno “Bruness” Freund nella formazione titolare di Oplon. Prima di questo trasferimento, Shernfire ha trascorso due anni a Los Angeles, trasferendosi dall’Australia negli Stati Uniti per giocare per la squadra di ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il jungler australiano Shern “” Tai sta per fare rientro nella scena competitiva diofdopo una pausa di sei mesi dal gioco. Stando a quanto riferito da alcune fonti al noto sito Dot Esports, il quattro volte campione della regione oceanica sarebbe il tassello principale della ricostruzione operata dall’organizzazione francesein vista della LFL 2022 Summer. Il giocatore 23enne, di origine malese, è un free agent dellada quando ha lasciato Cloud9 alla fine del 2021. Andrà a prendere il posto di Bruno “Bruness” Freund nella formazione titolare di. Prima di questo trasferimento,ha trascorso due anni a Los Angeles, trasferendosi dall’Australia negli Stati Uniti per giocare per la squadra di ...

