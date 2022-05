Intervista Bad Vices Games: un sanguinario team marchigiano! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il piccolo team tutto italiano di Bad Vices Games, da cui è scaturita questa gradevole Intervista: conosciamo meglio questa neonata realtà marchigiana Il mercato indie, quello vero e composto da team estremamente piccoli, spesso, ci mette di fronte a due realtà profondamente dicotomiche che partono dalla stessa comune base: la mancanza di fondi. Da una parte troviamo titoli confusionari, privi di fondamenta e decisamente troppo pretenziosi, e come esempio possiamo portarvi il recente Winter Ember, di cui vi abbiamo parlato in una recensione dedicata. Dall’altra, invece, ci sono quelle piccole perle, che avrebbero decisamente meritato qualche soldino in più, e che fanno esattamente quel che sono nate per fare: divertire. Che lo facciano ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 4 maggio 2022) Abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il piccolotutto italiano di Bad, da cui è scaturita questa gradevole: conosciamo meglio questa neonata realtà marchigiana Il mercato indie, quello vero e composto daestremamente piccoli, spesso, ci mette di fronte a due realtà profondamente dicotomiche che partono dalla stessa comune base: la mancanza di fondi. Da una parte troviamo titoli confusionari, privi di fondamenta e decisamente troppo pretenziosi, e come esempio possiamo portarvi il recente Winter Ember, di cui vi abbiamo parlato in una recensione dedicata. Dall’altra, invece, ci sono quelle piccole perle, che avrebbero decisamente meritato qualche soldino in più, e che fanno esattamente quel che sono nate per fare: divertire. Che lo facciano ...

Advertising

bad_decisions0 : RT @noveon9: Carolina Di Domenico che intervista i The Rasmus a 19 anni di distanza ?? #Eurovision - amicidimaria21 : Sarà proprio un bel giorno quando Luigi Strangis farà l’intervista a verissimo e Silvia farà le sue solite domande… - bad_decisions0 : RT @carolapuddustan: non faccio MAI polemica, ma questo daytime mi ha lasciato seriamente basita, il trattamento che hanno con Carola da me… - bad_decisions0 : RT @lamarph_: LA FACCIA DI LUIGI MENTRE GUARDA L'INTERVISTA DI CAROLA A VERISSIMO AIUTO STO PIANGENDO #caroligi #Amici21 - Bad_Linhat : RT @SBidimedia: Fa discutere l'intervista a #Lavrov nella trasmissione di Rete 4 Zona Bianca. Secondo voi era giusto dargli spazio in prim… -