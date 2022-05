Inaugurazione del Cruise Terminal di Palermo, Onorato e Zanetti: Msc e Costa puntano sulla Sicilia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Due importanti player del settore crocieristico, Giovanni Onorato (chief executive officer di MSC Crociere) e Mario Zanetti (direttore generale di Costa Crociere) rispondono alle domande della giornalista Maria Latella in occasione della cerimonia d’Inaugurazione del nuovo Terminal di Palermo. “Abbiamo scelto questa città – ha spiegato Onorato – parecchi anni fa perché la Sicilia è un elemento imprescindibile per chi vuole visitare il Mediterraneo. Ne ho visti tanti di Terminal in giro per il mondo, anche con movimentazione superiore a quella di Palermo, ma io oggi mi sono emozionato. Dobbiamo cominciare a pensare come legare l’aeroporto di Palermo al Porto, facendo diventare la città un punto di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Due importanti player del settore crocieristico, Giovanni(chief executive officer di MSC Crociere) e Mario(direttore generale diCrociere) rispondono alle domande della giornalista Maria Latella in occasione della cerimonia d’del nuovodi. “Abbiamo scelto questa città – ha spiegato– parecchi anni fa perché laè un elemento imprescindibile per chi vuole visitare il Mediterraneo. Ne ho visti tanti diin giro per il mondo, anche con movimentazione superiore a quella di, ma io oggi mi sono emozionato. Dobbiamo cominciare a pensare come legare l’aeroporto dial Porto, facendo diventare la città un punto di ...

