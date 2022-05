Barbara Palombelli, aggressione in diretta: quello che succede è inguardabile (Di mercoledì 4 maggio 2022) Barbara Palombelli e i momenti di puro terrore vissuti in diretta. La conduttrice vive un’aggressione durante il programma Attimi di panico per Barbara Palombelli che, al timone di Forum, ha vissuto dei momenti davvero molto difficili. Nel giro di pochi istanti, in studio, è accaduto un qualcosa che nessuno mai si sarebbe aspettato. Non solo la Palombelli, ma anche gli spettatori hanno avuto paura che di lì a poco sarebbe accaduta una vera e propria tragedia. Vediamo insieme che cosa è accaduto. Più di una volta, nello studio di forum, la situazione degenera ad un punto tale che una semplice discussione si trasforma in qualcosa di più grave. È questa una situazione che molto spesso forum ha visto accadere. Come molti sanno, si tratta di un ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 4 maggio 2022)e i momenti di puro terrore vissuti in. La conduttrice vive un’durante il programma Attimi di panico perche, al timone di Forum, ha vissuto dei momenti davvero molto difficili. Nel giro di pochi istanti, in studio, è accaduto un qualcosa che nessuno mai si sarebbe aspettato. Non solo la, ma anche gli spettatori hanno avuto paura che di lì a poco sarebbe accaduta una vera e propria tragedia. Vediamo insieme che cosa è accaduto. Più di una volta, nello studio di forum, la situazione degenera ad un punto tale che una semplice discussione si trasforma in qualcosa di più grave. È questa una situazione che molto spesso forum ha visto accadere. Come molti sanno, si tratta di un ...

Advertising

GiuseppeRao18 : Ringrazio la dottoressa Barbara Palombelli per l'invito a @StaseraItalia e per avermi consentito di esprimere compi… - concetto__ : @JBedussi @dottormoda In effetti Luca ha un po’ quella vibe da Barbara Palombelli - itsemmeci : Ho scambiato Barbara Palombelli in prima fila al #David67 per Lory Del Santo e, per un attimo, mi ero illusa che av… - DagradiLorenzo : RT @ziogregorin_: fermo a quel passaggio di inquadrature da Franz Rogoswki a Barbara Palombelli #David67 - PasqualeMarro : #BarbaraPalombelli terrore a Forum, aggressione in diretta -