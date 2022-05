Amici 21, Luigi Strangis decide di chiamare Carola: ecco cosa si sono detti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo essere stata eliminata da Amici 21, Carola Puddu è stata ospite a Verissimo. Nel daytime di martedì 3 maggio, Luigi Strangis ha avuto la possibilità di vedere l’intervista dell’ex compagna di scuola. Carola riceve una telefonata da Luigi Strangis I telespettatori di Amici 21, martedì 3 maggio, nel daytime hanno assistito ad una telefonata tra Luigi Strangis e Carola Puddu. Scendendo nel dettaglio, il cantante dopo avere visto l’intervista della ballerina a Verissimo ha deciso di chiamarla per scambiare due chiacchiere. L’allievo di Rudy Zerbi ha chiesto all’ex compagna di scuola come si sente dopo l’uscita dal talent show di Maria De Filippi e ha voluto ringraziarla per le belle parole dette nel ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo essere stata eliminata da21,Puddu è stata ospite a Verissimo. Nel daytime di martedì 3 maggio,ha avuto la possibilità di vedere l’intervista dell’ex compagna di scuola.riceve una telefonata daI telespettatori di21, martedì 3 maggio, nel daytime hanno assistito ad una telefonata traPuddu. Scendendo nel dettaglio, il cantante dopo avere visto l’intervista della ballerina a Verissimo ha deciso di chiamarla per scambiare due chiacchiere. L’allievo di Rudy Zerbi ha chiesto all’ex compagna di scuola come si sente dopo l’uscita dal talent show di Maria De Filippi e ha voluto ringraziarla per le belle parole dette nel ...

