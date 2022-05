Ultime Notizie – Ucraina | Draghi | “Nessuna equivalenza tra chi invade e chi resiste”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 3 maggio 2022) “L’aggressione dell’da parte della Russia ha rimesso in discussione la più grande conquista dell’Unione europea: la pace nel nostro Continente”. Così il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Parlamento europeo. “Una pace basata sul rispetto dei confini territoriali, dello Stato di diritto, della sovranità democratica; sull’utilizzo della diplomazia come mezzo di risoluzione delle controversie tra Stati; sul rispetto dei diritti umani, oltraggiati a Mariupol, a Bucha, e in tutti i luoghi in cui si è scatenata la violenza dell’esercito russo nei confronti di civili inermi”, ha continuato sottolineando: “Dobbiamo sostenere l’, il suo governo e il suo popolo, come il presidente Zelensky ha chiesto e continua a chiedere di fare. In una guerra di aggressione non può esistere alcuna...