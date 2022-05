Ucraina, Papa Francesco: Putin non si ferma, voglio andare a Mosca a incontrarlo (Di martedì 3 maggio 2022) commenta 'A Kiev per ora non vado. Ho inviato il cardinale Michael Czerny, e il cardinale Konrad Krajewski, che si è recato lì per la quarta volta. Ma io sento che non devo andare. Io prima devo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 maggio 2022) commenta 'A Kiev per ora non vado. Ho inviato il cardinale Michael Czerny, e il cardinale Konrad Krajewski, che si è recato lì per la quarta volta. Ma io sento che non devo. Io prima devo ...

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, il Papa: “Soffro e piango. Mi chiedo se ci sia la volontà di evitare l’escalation”… - Agenzia_Ansa : FLASH | Appello del Papa per l'Ucraina: 'Corridoi per le persone rifugiate nell'acciaieria di Mariupol' #ANSA - Avvenire_Nei : Papa Francesco: in Ucraina vediamo gli effetti devastanti della guerra - sulsitodisimone : Il Papa è 'pronto a incontrare Putin a Mosca' - palermo24h : Guerra in Ucraina, il Papa pronto ad andare a Mosca per incontrare Putin -