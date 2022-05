(Di martedì 3 maggio 2022) "Sono fiducioso che il Consiglio imporrà in via imminente ulteriori" alla Russia, "in particolare sul". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles, parlando all'...

Agenzia ANSA

13.23, imminenti sanzioni Ue sul petrolio russo "Sono fiducioso che il Consiglio imporrà in via imminente ulteriori sanzioni" alla Russia, "in particolare sul petrolio". Lo ha detto ..."La guerra della Russia contro l'ha già avuto e continuerà ad avere gravi conseguenze per la sicurezza in Ue e nel mondo", ha aggiunto, sottolineando che l'obiettivo dell'Ue "è ... Ucraina: Michel, imminenti sanzioni Ue sul petrolio russo - Europa "La guerra della Russia contro l'Ucraina ha già avuto e continuerà ad avere gravi conseguenze per la sicurezza in Ue e nel mondo", ha aggiunto Michel, sottolineando che l'obiettivo dell'Ue "è semplice ...Questi eventi si sono ripetuti (vedi le ondate di Covid che ci attanagliano dal 2020) e si sono anche sovrapposti (vedi la pandemia con la guerra in Ucraina e con la svalutazione…). In una situazione ...