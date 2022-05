Trema lo studio di Uomini e Donne: “Esce con altre donne”, tradimento alle spalle della redazione (Di martedì 3 maggio 2022) Segnalazione a sorpresa su di uno storico protagonista del dating show Uomini e donne: c’è una donna nella sua vita fuori dallo studio Lo studio di Uomini e donne (screenshot Witty)Nuovi guai per Maria De Filippi e per la redazione di Uomini e donne a causa di una segnalazione arrivata in queste ore su di un cavaliere del Trono Over. A finire nell’occhio del ciclone è stato ancora una volta Riccardo Guarnieri che ha fatto il suo ritorno in studio solo poche settimane fa. L’uomo è stato infatti visto in compagnia di una donna: si tratta di un volto non conosciuto e quindi non del parterre femminile del programma. Una notizia clamorosa e che, se dovesse essere ... Leggi su specialmag (Di martedì 3 maggio 2022) Segnalazione a sorpresa su di uno storico protagonista del dating show: c’è una donna nella sua vita fuori dalloLodi(screenshot Witty)Nuovi guai per Maria De Filippi e per ladia causa di una segnalazione arrivata in queste ore su di un cavaliere del Trono Over. A finire nell’occhio del ciclone è stato ancora una volta Riccardo Guarnieri che ha fatto il suo ritorno insolo poche settimane fa. L’uomo è stato infatti visto in compagnia di una donna: si tratta di un volto non conosciuto e quindi non del parterre femminile del programma. Una notizia clamorosa e che, se dovesse essere ...

vicinidiletto : -6 mi trema il culo io mi sto seriamente guardando studio aperto - 91DFNCLSSX : louis in studio purtroppo a me trema il culo questo non ha finito nemmeno il tour - mamacita1204 : louis di nuovo in studio mi trema il culo presto nuova musica del mio bambino - softharold___ : RT @san_franc1sc0_: niall passa tempo in studio e a me trema un po’ il culo sinceramente - san_franc1sc0_ : niall passa tempo in studio e a me trema un po’ il culo sinceramente -