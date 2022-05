Terremoto a Firenze e Toscana, forte scossa avvertita in tutta la città: gente in strada e danni da valutare (Di martedì 3 maggio 2022) forte scossa di Terremoto in Toscana, specialmente nella città di Firenze: la terra ha tremato nel pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio ed è stato chiaramente avvertito per chilometri. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani ha annunciato che è in corso la verifica dei danni. Terremoto a Firenze oggi, martedì 3 maggio: magnitudo 3.7 segnalata da INGV La scossa di Terremoto è stata registrata alle 17.50 di oggi e secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia l’epicentro è stato a Impruneta, comune da 15.000 abitanti facente parte della città metropolitana di Firenze. La profondità del Terremoto è ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022)diin, specialmente nelladi: la terra ha tremato nel pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio ed è stato chiaramente avvertito per chilometri. Il presidente della RegioneEugenio Ciani ha annunciato che è in corso la verifica deioggi, martedì 3 maggio: magnitudo 3.7 segnalata da INGV Ladiè stata registrata alle 17.50 di oggi e secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia l’epicentro è stato a Impruneta, comune da 15.000 abitanti facente parte dellametropolitana di. La profondità delè ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - DarioNardella : È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento… - EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - nenciafi : Ci mancava solo il #terremoto maremmaimpestataladra.... #Firenze (epicentro #Impruneta -Fi- magnitudo stimata tra 3.7 e 4.1 ) - Fabio90Tosti : Non fate i ridicoli, 3.7 equivale a un ciccione che cade. #Firenze #Terremoto -