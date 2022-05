Real fortunato? La risposta stizzita di Modric

Advertising

Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, alla vigilia della sfida contro il Manchester City difende le prestazioni della sua squadra. E a chi parla di Real "fortunato", Modric replica: "Non siamo arrivati fin qui per caso, questa storia della fortuna ci fa ridere. Non si vincono tante Champions, tante semifinali solo per fortuna..."