Pomezia | inaugurata oggi via Armando Veneziani FOTO

(Di martedì 3 maggio 2022)via. Una bella novità per la città che dapotrà vantare un nuovo, prezioso collegamento tra via Spaventa e via dei Castelli Romani., aperta al traffico la strada intitolata adÈ stata aperta al traffico la nuova strada che collega via dei Castelli Romani con via Spaventa. Intitolata ad— lungimirante imprenditore chericorda per aver investito molto in Città negli anni ’60 e ’70 — la nuova arteria, rientra nel progetto di riqualificazione del Comparto D i cui lavori sono partiti a settembre 2020. La strada decongestionerà il traffico veicolare e risolverà definitivamente la problematica degli allagamenti ...