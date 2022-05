Pobega | “Scudetto al Milan? Non nego che sarei molto felice”

Advertising

MilanWorldForum : Pobega sul Milan da scudetto. Le dichiarazioni QUI -) - vivperelmilan : RT @MilanNewsit: Torino, Pobega: 'Sarei molto felice se il Milan vincesse lo scudetto' - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Pobega: '#Scudetto al @acmilan? Non nego che sarei molto felice' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Pobega: '#Scudetto al @acmilan? Non nego che sarei molto felice' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - BarryPoupa : RT @MilanNewsit: Torino, Pobega: 'Sarei molto felice se il Milan vincesse lo scudetto' -

Milan News

... spenta da Vicario , un paio di tiri dalla distanza difuorimisura e un tiro senza nulla ... ma riesce a vincere una partita che allunga la corsa. Attenzione a Barella , che esce dal ......a otto minuti dal 90' regala al Milan 3 punti di una pesantezza unica per la corsa allo. ... Ci prova un paio di volte anchecon il mancino, senza però inquadrare lo specchio della porta, ... Torino, Pobega: "Sarei molto felice se il Milan vincesse lo scudetto" Tommaso Pobega is not thinking about a permanent return ... “I can’t deny that I would be really happy to see Milan win the Scudetto, I have many friends at the club and I learned Stefano ...Vero che torneranno Tommaso Pobega e Yacine Adli dai rispettivi prestiti ... La fonte riferisce che in caso di Scudetto e di budget elevato messo a disposizione dalla nuova proprietà Investcorp, ...