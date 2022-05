Petrocelli | vice-presidente della commissione Esteri Garavini Iv e membri Pd si dimettono Si va verso l’addio di massa dei componenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Ladel Senato, la renziana Laura, si è dimessa per sbloccare l’impasse legata alla presidenza di Vito, l’ex M5s che ha espresso in più occasioni posizioni filo-russe fino a essere espulso dal Movimento. E anche idel Partito Democratico hanno formalizzato il passo indietro, mentre i pentastellati sono orientati a non presentarsi ai lavori in programma mercoledì mattina, quando laè convocata alle 10.ancora martedì mattina, arroccato sulla sua posizione, scriveva sui social: “Non mi dimetto perché sento di rappresentare la Costituzione e la volontà degli italiani”. Ma il Senato accelera e se non sarà lui a fare il primo passo per ...