Moggi: “Napoli doveva vincere. Le colpe di Spalletti, ecco cosa manca” (Di martedì 3 maggio 2022) Luciano Moggi analizza la stagione del Napoli: “Poteva vincere lo scudetto, Spalletti non mi è piaciuto” dice l’ex dirigente. Parole forti quelle di Luciano Moggi che a Radio Marte scarica molta della colpa per il mancato scudetto su Spalletti: “Non mi è piaciuta l’amministrazione della squadra di quest’anno nel Napoli e intendo l’allenatore. Non mi sono piaciuti i cambi, non li ho capiti. Poi, può anche darsi che i giocatori abbiano chiesto di uscire perché stanchi o perché avevano qualche acciacco, ma dispiace perché il Napoli aveva la squadra per vincere. Non ho capito come abbia fatto a subire 3 gol dall’Empoli che fatica a segnare“. Moggi e lo scudetto sfumato del Napoli L’ex ... Leggi su napolipiu (Di martedì 3 maggio 2022) Lucianoanalizza la stagione del: “Potevalo scudetto,non mi è piaciuto” dice l’ex dirigente. Parole forti quelle di Lucianoche a Radio Marte scarica molta della colpa per ilto scudetto su: “Non mi è piaciuta l’amministrazione della squadra di quest’anno nele intendo l’allenatore. Non mi sono piaciuti i cambi, non li ho capiti. Poi, può anche darsi che i giocatori abbiano chiesto di uscire perché stanchi o perché avevano qualche acciacco, ma dispiace perché ilaveva la squadra per. Non ho capito come abbia fatto a subire 3 gol dall’Empoli che fatica a segnare“.e lo scudetto sfumato delL’ex ...

